الأزهر: مستشفياتنا جاهزة لاستقبال ضحايا حادث كنيسة المنيرة بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إن مستشفيات جامعة الأزهر، وفقا لتكليف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تجهزت لاستقبال إخواننا من المصابين، وتقديم الدعم اللازم، جنبًا إلى جنب مع مستشفيات الدولة.

وقال الضويني:"تألمت قلوبنا إثر حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا داعيا الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين".

وقال بيان رسمي صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن 41 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 14 جراء الحريق الذي شبَّ في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، الذي وقع اليوم الأحد.

وأضاف الرئيس السيسي: "وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".

ووفق مصادر أمنية، شهد مبنى خدمي تابع لكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، حريقا هائلا أسفر عن مصرع وإصابة العشرات بينهم أطفال.