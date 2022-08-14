"الكهربا قطعت والناس اتحبست".. أحد جيران كنيسة المنيرة يكشف تفاصيل جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف محمد سيف، أحد جيران كنيسة أبوسيفين في منطقة المنيرة في إمبابة بمحافظة الجيزة، تفاصيل اللحظات الأولى لحريق الكنيسة.

وقال شاهد العيان، لمصراوي: الحكاية بدأت بقطع الكهرباء في المنطقة في الفترة من 8 لـ 8:30 صباحا تقريبا، ولذلك لجأت الكنيسة إلى تشغيل الديزل لضمان استمرار تشغيل الكهرباء.

وأضاف شاهد العيان: بعد ما شغلوا الديزل الكهرباء جت تاني وحصل قفلة نتج عنها حريق ودخان كثيف.

وتابع: طلع دخان كتير جدا، والناس جريت على مبنى الكنيسة لكن كانت النار اشتعلت وماعرفناش ندخل المبنى ننقذ اللي جوا من الحريق.

وأكد شاهد العيان: من الخوف وكثرة الأعداد الناس اللي جوا الكنيسة بدل ما يتوجهوا للدور الأرضي للخروج من الكنيسة طلعوا الدور اللي فوق، واتحبسوا لما قفلوا على نفسهم باب غرفة هربا من النيران ولكن الأدخنة الكثيفة حاصرتهم وأصابتهم بالاختناق.

وأشار إلى أن شبكة الهاتف المحمول في المنطقة ضعيفة وهو ما أثر على سرعة الاتصال الفوري بالأجهزة المعنة، حتى وصلت المطافئ والإسعاف بعد ربع ساعة تقريبا من بداية الحريق.

وواصل: المطافي جت والإسعاف وقبل ما ييجوا كنا بنحاول ندخل مبنى الكنيسة علشان ننقذ الناس لكن مقدرناش نطلع المبنى، لأن النار كانت بتزيد.

وقال محمد سيف، شاهد العيان، إن مبنى الكنيسة عبارة عن دورين للكنيسة وآخر يستخدم كحضانة للأطفال، وأنه كانت تؤدى صلوات داخل الكنيسة اليوم وهو ما يفسر وجود أعداد كبيرة من المواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لموقع الحادث بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة).

وأشار عبدالغفار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

وأوضح أن إجمالي عدد الوفيات في الحادث الأليم بلغت 41 وفاة، بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا، منوها إلى مغادرة 2 من المصابين للمستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا، منهم 5 في مستشفى العجوزة، و7 مصابين في مستشفى إمبابة العام، مشيرا إلى أن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة.

ونوه عبدالغفار بأنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات.