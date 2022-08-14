شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو مازن" يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة المنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي، بضحايا اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وقال الرئيس الفلسطيني في برقية التعزية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره؛ تلقينا نبأ نشوب حريق هائل في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع مؤسف لعشرات الضحايا والمصابين من الأبرياء من أبناء شعب مصر الشقيق، وإننا إذ نشارككم الحزن بهذا المصاب الأليم، لنتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم وشعبكم الشقيق، ولعائلات الضحايا، بأسمى عبارات التعازي القلبية، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، سائلين المولى عز وجل أن يمن على الضحايا بواسع رحمته، وعلى المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهمكم وشعبكم وذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وتفضلوا أخي صاحب الفخامة بقبول صادق مواساتنا وتضامننا الأخوي".

إلى ذلك، قدم الرئيس الفلسطيني التعازي للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - القاهرة ، بضحايا الحريق المؤسف اثر اندلاع حريق في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة.

وقال الرئيس الفلسطيني في برقية التعزية: " تلقينا بحزن كبير وقوع عشرات الضحايا والمصابين إثر اندلاع حريق في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، وإننا إذ نعرب لقداستكم ولعائلات الضحايا عن تضامننا وتعاطفنا معكم، لنتقدم لكم بتعازينا القلبية الحارة، وندعو الله تعالى أن يمنّ على الضحايا بالطمأنينة والسكينة، وعلى المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وتفضلوا قداستكم بقبول عميق مواساتنا الأخوية".

كانت وزارة الداخلية قد أكدت أن خللا كهربائيا وراء حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم، الموافق 14 الجارى، حدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات، ويجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.