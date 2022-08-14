أبطال الحماية المدنية ينقذون الأطفال والعالقين بحريق كنيسة المنيرة.. صور

القاهرة - سامية سيد - أظهرت كاميرات المراقبة بمحيط كنيسة المنيرة في إمبابة، رجال الحماية المدنية، وهم يحملون الأطفال وينقذون العالقين بالحريق في مشاهد إنسانية.

تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم، الموافق 14 أغسطس الجارى، بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية، عن أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات، وتجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.