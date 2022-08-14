شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل مستشفيات مصابي حريق كنيسة أبوسيفين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمستشفيات التى يتواجد بها مصابي حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، ويتلقون خلالها العلاج، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحريق الأليم، من أبناء الشعب المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.