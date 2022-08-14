شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه لزيارة مصابى حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيارة مصابي حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، بالمستشفيات التي يتلقون خلالها العلاج، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا الحادث، من أبناء الشعب المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.