شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية صحية عاجلة للمصابين.. الرئيس السيسى يتابع تطورات حريق كنيسة أبوسيفين (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أتابع عن كثب تطورات حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

ووجه الرئيس السيسي، كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وتقدم الرئيس السيسي، بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.