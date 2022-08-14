شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فريق من النيابة لمعاينة آثار حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق من أعضاء النيابة العامة بالجيزة، لمعاينة أثار حريق اشتعل بكنيسة أبو سيفين، بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة، والاستماع لأقوال عدد من العاملين بالكنيسة، بالإضافة إلى الانتقال إلى مستشفيات العجوزة، والشروق، والموظفين، للاستماع لأقوال المصابين، ومناظرة جثث الضحايا.

كما انتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وبيان سبب اشتعاله.

وسيطرت الحماية المدنية على الحريق الذى نشب منذ قليل بكنيسة أبو سيفين بإمبابة، حيث تمكنوا من إخماد الحريق، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق.

وانتقل عدد من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى مكان اشتعال الحريق، لإجراء التحريات، وكشف سببه، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود العيان، والعاملين بالكنيسة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات، وتم إخطار خبراء الأدلة الجنائية، تمهيدا لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق.

من جهته وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة تقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي حادث الحريق، وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، وجاري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.، مشيراً إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

ونوه «عبدالغفار» إلى أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات.