شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تعزى مصر فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن أحر التعازي وصادق المواساة لجمهورية مصر العربية بضحايا حادث الحريق الأليم الذي وقع ظهر الأحد في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول فى بيان صحفى تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، معرباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كانت وزارة الداخلية قد أكدت أن خللا كهربائيا وراء حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم، الموافق 14 الجارى، حدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات، ويجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.