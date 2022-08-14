شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مشاركة 1800 محل فى الأوكازيون الصيفى وضبط 171 مخالفة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون وصلت إلي 1800 محال حتى الآن، ما بين محال ‏ملابس، وأدوات منزلية، ومحلات أحذية، وأن نسب التخفيضات فى المحال التجارية بالأوكازيون ‏تساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطن وتتيح له شراء كافة ‏احتياجاته من السلع.

كما وجه الوزير مديريات التموين وقطاعات ‏الرقابة بالوزارة بالمرور الدائم علي المحال المشاركة للتأكد ‏من جودة السلع المعروضة، والالتزام بوضع سعرين علي ‏السلع المباعة قبل وبعد التخفيضات .‏

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي 2022 فإن المحلات المشاركة لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفي.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير، إنه من ‏المتوقع وصول عدد المحال المشاركة في الاوكازيون الي ‏‏3500 محال تجاري، وأن الأوكازيون يساهم في ‏تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير احتياجات المواطن من ‏السلع بنسب تخفيضات تتفاوت ما بين الــ 30% وتصل الي ‏الــ 50 % .

وأكد أحمد أبو الفضل مدير عام العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد ‏المحاضر التي تم تحريرها هي 171 محضرا، تتنوع ما بين أوكازيون وهمي، وبدون تصريح، وعدم إعلان أسعار.‏