شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. هندسة حلوان تعلن عن برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الهندسة بحلوان، عن برنامج فريد ومتميز بنظام الساعات المعتمدة "برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات"، تحت رعاية الدكتور محمود المسلاوى عميد الكلية، موضحا أن البرنامج يهدف إلى إعداد خريجين مزودين بالخبرات العلمية والعملية اللازمة التي تجعلهم قادرين على مواكبة التقدم السريع في مجال نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقدرة على الإبداع في تطوير هذه النظم والمنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

كما أن البرنامج يتميز بكونه برنامجا دوليا معدا بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعة أونينتونو -UNINETTUNO بإيطاليا ويمنح الخريجين شهادتين إحداهما من جامعة حلوان والأخرى من جامعة اونينوتونو بإيطاليا والمعتمدة من الاتحاد الأوروبي طبقا لاختيار الدارس، حيث تم إعداد جميع المقررات الدراسية الخاصة بالبرنامج من قبل متخصصين على مستوى العالم، بالإضافة إلى أساتذة جامعة حلوان، َكما يشترك أساتذة الجامعة الإيطالية في وضع الامتحانات والتي تتم بالتعاون بين الجانبين المصري والإيطالي، ويقوم الجانب الإيطالي بتوفير بعض المنح لطلاب البرنامج.

كما يتميز البرنامج بأنه يربط بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة ويمكن للطالب بسهولة تحديد التخصص الدقيق الذى يرغب فيه من بين هندسة الحاسبات والبرمجيات او الاتصالات والإلكترونيات عن طريق اختيار مجموعة من المقررات الدراسية التخصصية التي يرغب بدراستها. كما يوفر البرنامج مناخ تعليمي متميز يضمن تحقيق اقصى استفادة للطالب، حيث انه يتم تقسيم الطلاب الى مجموعات صغيرة داخل قاعات المحاضرات والمعامل المجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة.

جدير بالذكر، أنه متاح التسجيل بالبرنامج بمجرد القبول بأي كلية هندسة في مصر.