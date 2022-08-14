شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الكليات 2022.. استمرار إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الأحد، إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى فى ثالث أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق أعلن أن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات على موقع التنسيق الالكترونى بلغ 55 ألف طالب حتى صباح أمس السبت.



وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

تنسيق الكليات 2022 علمي مرحله اولى وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.تنسيق الكليات 2022 علمي مرحله اولى عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758