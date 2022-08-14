شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لطلاب جامعة القاهرة للسكن بالمدن الجامعية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية لجامعة القاهرة للعام الدراسى 2022-2023 للطلاب القدامى وذلك ابتداء من غدا 15 اغسطس وينتهى فى 15 سبتمبر 2022 .

وأضحت إدارة المدن الجامعية فى جامعة القاهرة أن فتح التقديم للطلاب المستجدين ابتداء من يوم 20 أغسطس وينتهى فى 20 سبتمبر 2022

ونوهت إدارة المدن الجامعية أنه على الكلاب قبل البدء فى التسجيل وهو أن تتأكد أنك على رابط استمارة الزهراء الخاصة بجامعة القاهرة وليس جامعة أخرى

وعلى الطلاب الدخول على الرابط التالى والقيام بملء استمارة التقديم الإلكترونية الخاصة بجامعة القاهرة

www.hostel.cu.edu.eg/studentapplications

بالنسبة للكود المطلوب يمكن الحصول عليه من على كارنية الإقامة للعام السابق أو من الموقع

www.mycuid.cu.edu.eg

بالنسبة لكلمة المرور : هو رقم سرى من اختيارك بحد أدنى 4 حروف أو أرقام ويسهل تذكره لتتمكن من فتح الاستمارة مرة أخرى أى وقت.

الخطوة الثانية : تحميل الملف الورقى الخاص بالمدن من الموقع السابق

من الجانب الأيمن

- ادخل على ارشادات التقدم والاقرارات

- ثم اختر جامعة القاهرة واضغط عرض التعليمات

- قم بتحميل الملف الخاص بحالتك وطباعته ثم استيفاء اختامه من بلدك

الخطوة الثالثة : رفع الملف الكترونيا الى موقع مراجعة الملفات بعد تحويلهم الى صيغة pdf

الموقع https://eservices.cu.edu.eg/

الأوراق هى ( استمارة التقديم الالكترونية + الملف الورقى الخاص بالمدن الذى قمت بتحميله بعد استيفاء اختامه)

وتتكون المرفقات من (وصل كهرباء او مياه او تليفون...او اى اثبات سكن – صورة البطاقة للطالب و ولى الامر – صورة شخصية رسمية – الفيش - صورة بطاقة الضامن )، وسيتم الاكتفاء بالملف الالكترونى ولا داعى لإحضار الملف الورقى ويجب الانتباه انه فى حالة نقص او عدم وضوح الملف الالكترونى سيسقط حقك فى السكن، وفى حالة ثبوت اى تلاعب فى الاوراق المرفوعة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لذلك.

وأكدت المدن الجامعية، أنه لن يتم قبول الصور الشخصية غير الرسمية.