شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر العالمى للفتوى يعقد الملتقى الفقهى الثانى حول فقه الاستثمار والاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الملتقى الفقهي الثاني بعنوان "فقه الاستثمار والاقتصاد ـ التأصيل الإفتائي واستشراف المستقبل"، غدا الاثنين بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

ويناقش الملتقى الفقهي الثاني لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ منهجية صناعة الفتوى في قضايا الاستثمار والمستجدات الاقتصادية، ويحاضر فيه الدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء، كما يناقش دور الاجتهادات الفقهية في دعم التنمية والاستثمار، ويحاضر فيه الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، كما يناقش الملتقى دور الاقتصاد السلوكي في ضوء النصوص الشرعية، ويحاضر فيه الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.