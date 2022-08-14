حاصل على ميدالية 25 يناير.. 14 معلومة عن وزير التنمية المحلية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وقع الاختيار على اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لتولي حقيبة وزارة التنمية المحلية، وذلك في التعديل الوزاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب أمس السبت، في الجلسة الطارئة التي دعاه إليها رئيس الجمهورية.

وجاء اختيار اللواء هشام آمنة لتولي وزارة التنمية المحلية خلفا للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية السابق.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن وزير التنمية المحلية الجديد.

1- ولد بتاريخ 10 ديسمبر عام 1962.

2- حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية.

3- حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال.

4- تولى منصب قائد سرية مدفعية صاروخية.

5- عمل ضابطا بأمن الحرس الجمهوري.

6- عين قائد سرية بشرطة الحرس الجمهوري.

7- عين مديرا لشرطة الحرس الجمهوري.

8- عين مساعدا لرئيس شرطة الحرس الجمهوري.

9- تم تعيينه رئيسا لمدينة القصير.

10- تولى منصب رئيس مدينة سفاجا.

11- حاصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

12- حاصل على ميدالية 25 يناير.

13- حاصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي.

14- تولى منصب محافظ البحيرة في شهر أغسطس عام 2018.