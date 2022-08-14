بـ 2 كليو هيدرو.. سقوط اثنين من العناصر الإجرامية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اثنين من العناصر الإجرامية، بحوزتهما سلاح ناري، وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار في الشرقية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أفادت قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة المركز، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلو جرام - بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالي- هاتفي محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.