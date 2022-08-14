ضبط عنصر إجرامى بالدقهلية بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من أرض زراعية بالقرية سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش وطلقتين لذات العيار، كمية من مخدرى البانجو والهيدرو، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، مبلغ مالي، هاتف محمول.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه والدراجة النارية للترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.