- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 94 % من القراء يؤيدون تكثيف الحملات بمحيط الأندية لضبط مروجى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟، أيد غالبية القراء مقترح تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات.
وأيد 94% مطالب تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات، بينما رفض 6% موضوع الاستطلاع.
نتيجة الاستطلاع