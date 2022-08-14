أخبار مصر

94 % من القراء يؤيدون تكثيف الحملات بمحيط الأندية لضبط مروجى المخدرات

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟، أيد غالبية القراء مقترح  تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات.

وأيد 94% مطالب تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات، بينما رفض 6% موضوع الاستطلاع.  

 


نتيجة الاستطلاع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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