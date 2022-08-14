وأيد 94% مطالب تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات، بينما رفض 6% موضوع الاستطلاع.

شكرا لقرائتكم خبر عن 94 % من القراء يؤيدون تكثيف الحملات بمحيط الأندية لضبط مروجى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية