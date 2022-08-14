8 تأشيرات مسموح لها بأداء العمرة- ننشر الشروط وروابط التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إتاحة الحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بأداء العمرة، وذلك بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

ويرصد "الخليج 365" أنواع التأشيرات المسموح لها بالعمرة وفقا لوزارة الحج السعودية على النحو التالي:

1- السماح لحاملي تأشيرات السياحة بأداء العمرة.

2- السماح لحاملي تأشيرات الزيارة بإمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة.

3- السماح لحاملي تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية.

4- السماح لحاملي تأشيرة المملكة المتحدة "بريطانيا" بأداء العمرة.

5- السماح لحاملي تأشيرة دول الشنغن بأداء العمرة.

6- السماح لحاملي تأشيرة الزيارة العائلية بأداء العمرة.

7- السماح لحاملي تأشيرة الزيارة الشخصية بأداء العمرة.

8- السماح للتأشيرات الفورية عند الوصول إلى أحد المطارات السعودية، بأداء العمرة.

وتشمل التأشيرات الفورية، الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الشنغن، أداء نسك العمرة بكل يسر وسهولة بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة.

ويستطيع الحاصلون على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية تأدية العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "اعتمرنا" في أثناء زيارتهم أقاربهم وأصدقاءَهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.

منصات التقديم

تتيح منصة "مقام"، بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة من خلال الرابط: اضغط هنا.

وتُقدم منصة "روح السعودية" تسهيلات إلكترونية متعددة لإصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة لتأدية نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتصميم باقة العمرة وفق احتياجات مُقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني: اضغط هنا .

شروط العمرة

يُشترط لأداء العمرة الحصول على التأمين الصحي الشامل للزائرين الذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز، وتأخر الرحلات أو إلغاؤها، وغيرها من الأمور.