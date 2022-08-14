حدث ليلا| حقيقة رفع البنك المركزي سعر الفائدة.. وردود الفعل على التعديل الوزاري

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

​برلمانية الوفد: استبعاد طارق شوقي من وزارة التعليم كان رغبة شعبية

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب جاءت في التوقيت المناسب، مشيرًا إلى أن تجديد الدماء أمر في غاية الأهمية حتى تتمكن الحكومة من استكمال رؤيتها، وخطة التنمية التى تتبناها الدولة المصرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التعديل الوزاري الجديد.. نواب: ضروري في ظل الأزمة الاقتصادية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته الطارئة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على التعديل الوزاري المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تغيير 13 حقيبة وزارية، مع تجديد الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وكيل خطة النواب: على كل وزير جديد تقديم خطة عمله للبرلمان

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب السبت، يستهدف تطوير الأداء الحكومي فى بعض الملفات المهمة، وضخ دماء جديدة في الحكومة تكون قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ماكرون يصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي

وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بروتوكول التصديق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

للتفاصيل.. اضغط هنا

بايدن يدين الاعتداء على الكاتب سلمان رشدي

أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاعتداء الذي استهدف الكاتب الهندي البريطاني، سلمان رشدي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

9 نعوش في جنازة واحدة.. مشهد مهيب لتشييع ضحايا "تصادم المنيا" في بلابيش سوهاج - صور

شيع الآلاف من أهالي قرية البلابيش والقرى المجاورة بدار السلام جنوبي محافظة سوهاج، جثامين 9 من أبنائها، لقوا مصرعهم في حادث تصادم المنيا المروع الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

متحدث الوفد: التعديل الوزاري هدفه ضخ دماء جديدة في شرايين الدولة

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن التعديل الوزارى الواسع الذي أجراه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء في توقيت دقيق للغاية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

سد النهضة والتعديات على النيل.. 4 ملفات عاجلة على طاولة وزير الري الجديد

وافق مجلس النواب، على تعديل وزاري شمل تعيين الدكتور هاني عاطف سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية، خلفًا الدكتور محمد عبدالعاطي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الإسكان يوجه بتكثيف المتابعة الميدانية بمواقع المشروعات الجارية بالمدن الجديدة

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسؤولي المدن الجديدة بتكثيف الجولات الميدانية بالمشروعات الجاري تنفيذها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة؟.. لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تجيب

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة رفع البنك المركزي سعر الفائدة لـ 1%.

للتفاصيل.. اضغط هنا