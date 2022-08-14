​برلمانية الوفد: استبعاد طارق شوقي من وزارة التعليم كان رغبة شعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الطارئة التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وشملت 13 حقيبة وزارية، جاءت في التوقيت المناسب، مشيرًا إلى أن تجديد الدماء أمر في غاية الأهمية حتى تتمكن الحكومة من استكمال رؤيتها، وخطة التنمية التى تتبناها الدولة المصرية.

وقال "وهدان"، إن التعديل الوزاري يعكس اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أهمية وجود قيادات قادرة على تنفيذ رؤية الرئيس خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن العديد من التحديات التي تفرضها الظروف والأوضاع العالمية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن استبعاد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بعد تزايد شكاوى أولياء الأمور من المنظومة التعليمية جاء تلبية لرغبة شعبية، مؤكدا على ضرورة التمسك بخطة تطوير التعليم مع البحث عن آليات مختلفة للتنفيذ لا تسبب ضغط أو أعباء على الطلاب وأولياء الأمور.