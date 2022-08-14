شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لو الفاتورة صدرت بـ"متوسط الاستهلاك" حق المشترك الامتناع عن السداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك توجيهات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بعدم إصدار فاتورة بدون قراءة فعلية للمشترك.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أى فاتورة استهلاك يتم إصدارها بناء على متوسط الاستهلاك وليس الاستهلاك الفعلى، من حق المواطن الامتناع عن السداد والمطالبة بتعديلها تطبيقا لقرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وقال حمزة، لايوجد فاتورة استهلاك واحدة يتم إصدارها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بناء على متوسط الاستهلاك خاصة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

وتابع حمزة، أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى عملية اصدار فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية جعلها تتمتع بأعلى معايير الدقة نتيجة تراجع العنصر البشري والاعتماد على برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والذى جعل الاعتماد على إصدار فواتير بناء على متوسط الاستهلاك ذهب بلا عودة.