التنمية الثقافية: فتح باب التقدم للدفعة 14 من برنامج بيت جميل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية عن فتح باب التقدم لبرنامج "بيت جميل للحرف التقليدية"، بمركز الفسطاط للحرف التقليدية، بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية بإنجلترا، وذلك للعام الدراسي الرابع عشر للدبلومة الخاصة بتعلم الحرف والفنون التقليدية.

وأكد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، أن باب التقدم للمنحة للمصريين من أصحاب المهارات في مجالات الحرف التراثية، وذلك في إطار تأهيل الكنوز البشرية للحفاظ على عناصر التراث الثقافي المصري.

ويمكن للمتقدم الحصول على استمارة المشاركة من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ، واستكمال متطلبات التسجيل حتى يوم الأحد 28 أغسطس 2022، على أن تعقد اختبارات القبول يوم يوم 31 أغسطس 2022 ، يعقبها إجراء مقابلة شخصيه مع لجنة الإختبار، يقدم خلالها المتقدم نماذج من أعماله الفنية الإصلية.

تهدف الدبلومة إعداد وتأهيل مجموعة من الخبرات المتميزة في مجالات الحرف التقليدية، عن طريق الدراسة والتدريب العملي علي مدي عامين كاملين" 3 ايام في الأسبوع من العاشرة صباحا وحتي الرابعة مساء" في مجالات النجارة" قشرة الخشب"، الزجاج المعشق، النحاس، الخزف.

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