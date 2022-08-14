شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن كنيسة العذراء بمسطرد: يجب على دور العبادة تنظيم استهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القمص عبدالمسيح بسيط كاهن كنيسة السيدة العذراء بمسطرد، إن قداسة البابا تواضروس الثانى لديه خطة لترشيد استهلاك الكهرباء سيتم إرسالها لكل الكنائس والإيبارشيات للالتزام بها.

وذكر في تصريح خاص، أن دور العبادة بشكل عام لابد أن يتم تنظيم وترتيب استخدام الكهرباء بها بعد اتفاق بين قداسة البابا وشيخ الأزهر الشريف ووزير الأوقاف.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قال إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء أمس واليوم، حول أزمة الكهرباء التى وصلت إلى كل دول العالم، تأتى في إطار أن مصر دولة كبيرة السكان ومواردها محدودة، وهناك تحديات حولنا من كل النواحى تواجهها الدولة المصرية، فنحن مرتبطين بالعالم أجمع، وبالتالي مناشدة رئيس الوزراء بتقليل استهلاكات الطاقة أمر هام لكل بيت وكل أسرة وكل أسرة.

وناشد قداسته خلال عظته الأسبوعية منذ قليل، جميع الكنائس والإيبارشيات تقليل استخدامات واستهلاكات الطاقة والإنارة والتكييفات، موضحا أنه لابد من الحرص على أن إضاءة لمبة واحدة سيحقق فارقا كبيرا، والدولة تحتاج الآن إلى كل عملة صعبة لارتفاع الأسعار الشديد فى كل دول العالم، فالأسعار زادت إلى ثلاث أضعاف وأربع أضعاف، مطالبا بضرورة الاشتراك فى تنفيذ هذه المبادرة ومناشداً الأباء المطارنة والاباء الأساقفة والأباء الكهنة فى الكنائس وبيوت الخلوة وفى الخدمات المتنوعة تقليل الإضاءة وتقليل استخدام الطاقة بكل صورة ممكنة، مضيفا أن الدولة تريد تقليل إنارة الشوارع والمبانى الحكومية والاستخدامات العامة وكشافات النوادى.