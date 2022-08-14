شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 14/8/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:47 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 37: 3
موعد صلاة المغرب 6:40 م
موعد صلاة العشاء 8:03
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:48 ص
موعد صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 3:43
موعد صلاة المغرب 6:46 م
موعد صلاة العشاء 8:11 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:41
موعد صلاة الظهر 11:56 م
موعد صلاة العصر 3:33 م
موعد صلاة المغرب 6:36 م
موعد صلاة العشاء 8:00 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:40
وقت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:21 م
وقت صلاة المغرب 6:25 م
وقت صلاة العشاء 7:45 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:53 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:45