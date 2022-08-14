اليوم.. الحكم على 6 متهمين بقتل شخص واستعراض القوة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، الحكم على 6 متهمين لاتهامهم باستعراض القوة والقتل العمد وحيازة أسلحة نارية في مدينة نصر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز، وأيمن محمد وياسر عمر.

وحملت القضية رقم 6227 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر ثان والمقيدة بـرقـم 209 السنة 2021 كلي القاهرة الجديدة

ونسبت النيابة العامة، للمتهمين بأنهم في يوم 2021/6/29، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة المتهمين من الأول إلى الرابع؛ استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم، بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم والتأثير على إرادتهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر حال حمل الأول أسلحة نارية وبيضاء - على النحو المبين بالاتهام اللاحق - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت تلك الجريمة بجناية القتل العمد؛ وهو أنه في ذات الزمان والمكان.