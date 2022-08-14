"لامس جسدها وتعدى عليها بالضرب".. طفلة المعادي تكشف تفاصيل الواقعة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عادل:

لم تدر "آية. ع"، 15 سنة، أن ليلة حضور حفل عيد ميلاد صديقتها في أحد كافيهات المعادي ستكون بمثابة كابوس لها، إذ أقدم عامل على التحرش بها ولامس مناطق حساسة بجسدها وعند مواجهته بفعلته تعدى عليها بالضرب.

"أنا كنت فاكرة في الأول أنه مش قصده لكن كررها أكتر من مرة".. بهذه الكلمات بدأت الطفلة تروي تفاصيل الواقعة أنه أثناء حضورها حفل صديقتها قام عامل بملامسة جسدها، ظنت الفتاة في بداية الأمر أته بسبب ازدحام المكان لكن سرعان ما عاود تكرار فعلته.

وقالت المجني عليها في بث مباشر لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، أن بعد تكرار فعلته قامت بمواجهته وتعنيفه، فقام بترك الطلبات والاقتراب منها والتعدي عليها وإصابتها بكدمة أسفل العين.

وقال والد الفتاة إنه فوجئ باتصال هاتفي من ابنته وهي في حالة انهيار، على الفور انتقل إليها وقام بإبلاغ قسم شرطة المعادي وحضرت قوة أمنية وقبضت على المتهم، ولا يزال المتهم يخضع للتحقيقات.