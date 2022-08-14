الاثنين.. حفل توزيع جوائز مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي بالحديقة الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، حفل توزيع جوائز مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي الذي أقامه اتحاد المنتجين العرب برئاسة د.إبراهيم أبو ذكري واتحاد المنتجين المغاربة برئاسة المنتج محمد دريد وذلك في الدار البيضاء بالمغرب في شهر مايو الماضي.

ويقام حفل توزيع الجوائز على الأطفال الفائزين من مصر بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب يوم الاثنين القادم الموافق ١٥ أغسطس الساعة السادسة مساء، بحضور السفير أحمد رشيد رئيس قطاع الإعلام والاتصال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، والدكتور ابراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام، د. زياد خضر نائب رئيس الاتحاد العام.

ويتضمن حفل توزيع الجوائز عرض لفريق كورال "سلام" للأطفال بقيادة المايسترو وائل عوض، عرض لفرقة الحديقة الثقافية للفنون الشعبية، وعرض لفرقة "كذالون" للعرائس والمسرح الأسود، وعلى هامش الحفل يقام معرض لأحدث إصدارات المركز، ومعرض للحرف التراثية "عرائس، فخار، أركيت" كما يتضمن معرض لرسومات الأطفال الفائزين في مسابقات المركز.

وفي نهاية الحفل سوف يتم توزيع الميداليات وشهادات التقدير على الفائزين من مصر من أبناء المركز القومي لثقافة الطفل، وتكريم المشاركين في فعاليات المهرجان من مصر.