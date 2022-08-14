وزير الأوقاف يزور مفتي الجمهورية للتهنئة بالتجديد له لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السبت، لتهنئته بثقة رئيس الجمهورية والتجديد له لمدة عام.

وتوجَّه المفتي إلى وزير الأوقاف بالشكر على زيارته وتهنئته الكريمة، مؤكدًا استمرار التعاون والتكامل بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي ومواجهة جماعات التطرف والإرهاب.

من جانبه هنَّأ وزير الأوقاف، المفتي قائلًا: "مبارك لنا ولمصر وللعالم الإسلامي أجمع"، مشيدًا بمجهودات فضيلة المفتي ودار الإفتاء في ضبط الخطاب الديني والإفتائي في مصر والعالم، وحفظ استقرار المجتمعات وبناء الوعي على مدار السنوات الماضية، متمنيًا لفضيلته ولدار الإفتاء المصرية تحت قيادته مزيدًا من السداد والتوفيق، مقدِّمًا خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه الكبير ورعايته للمؤسسات الدينية الوسطية وخطابها الوسطي المستنير.

وأشاد وزير الأوقاف بالتعاون المثمر بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف في كافة المجالات، ومن أهمها تنفيذ أكثر من مائة مجلس إفتائي في المساجد الكبرى على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك عقد العديد من البرامج التدريبية المشتركة، والتعاون في وضع استراتيجية خاصَّة بزيادة الوعي الأسري والمجتمعي بقضايا الأسرة، ومعالجة مشكلاتها، وتعزيز تماسكها واستقرارها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء، أهدى وزير الأوقاف مفتي الجمهورية نسخة من كتاب "المنتخب في التفسير" وكتاب "الكمال والجمال في القرآن الكريم" من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.