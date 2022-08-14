لماذا اختارت الحكومة اسم "حورس" بدلا من جزيرة الوراق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر حكومي، عن سبب اختيار اسم جزيرة حورس بدلا من الوراق، بالتزامن مع إعلان الحكومة مخطط تطوير الجزيرة، عقب ضمها حوالي 71% من مساحتها في ملكية هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال المصدر لمصراوي، إن السبب وراء اختيار الحكومة اسم "حورس" بدلا من الوراق، لأن مخطط مشروع تطوير الجزيرة على شكل "عين حورس".

وأشار إلى أن المرحلة الأولى لمشروع تطوير جزيرة الوراق يتضمن تنفيذ 94 برجاً سكنياً، بإجمالي 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها.

وأكد أن الحكومة تنفذ الآن نحو 40 برجاً بالجزيرة بإجمالي 1744 وحدة سكنية، وجار تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.

وكانت سمية بقي الدين، مدير عام شركة كيوب للاستشارات صاحبة أشهر مخطط متداول لتطوير جزيرة الوراق، قالت إنها لا تعلم مدى تنفيذ تصور الشركة بشأن تطوير جزيرة الوراق من عدمه، مشددة على أن هذا الأمر يعود إلى هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان.

وواصلت سمية لمصراوي: "أنا سمعت إن الجزيرة هتكون باسم حورس وفي برج باسم حورس أيضا، لكن معرفش إيه اللي هيتنفذ، ممكن يجيبوا استشاري تاني، والأمر يرجع لهيئة المجتمعات العمرانية".

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 71% من أراضي جزيرة الوراق أصبحت في حوزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ مخطط تطوير جزيرة الوراق.

جدير بالذكر، جزيرة الوراق، تعتبر من أهم الجزر النيلية المصرية حيث تقع في قلب النيل على مساحة من 1400 إلى 1600 فدان بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة، إلا أنها الأكبر في المساحة، ويحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومحافظة القاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب.