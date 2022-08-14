القومي للمرأة يهنئ الوزراء السيدات في التشكيل الوزاري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلي السيدات والسادة الوزراء الذين تضمنهم التشكيل الوزاري الجديد.

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي، بتهنئة خاصة إلى كل من السفيرة سها سمير وزيرة الهجرة وشؤون المصرين بالخارج، والدكتورة نيفين يوسف الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة اللتين تم تعيينهما من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد معربه عن بالغ أمنياتها لهما بالتوفيق والنجاح في مهام عملهما في هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.

كما تهنئ الدكتورة مايا مرسي كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتجديد الثقة والاستمرار في أداء مهام عملهن ضمن التشكيل الوزارى الجديد.

كما أعربت الدكتورة مايا مرسي عن خالص الشكر والتقدير إلي القيادة السياسية علي الثقة التي توليها للمرأة المصرية وتوليها العديد من الحقائب الوزارية تأكيدًا علي جدارتها وكفاءتها في أداء مهام عملها في كافة المجالات.

كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكل من السفيرة نبيلة مكرم والدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتورة هالة زايد والسيدة نيفين جامع واللاتي أنهين عملهن بعد أداء مشرف ومتميز في الحقائب الوزارية التى تولينها وفي خدمة الوطن.