وليد طوغان: التعديل الوزارى فى توقيته والمرحلة تستلزم تناعم مؤسسات الدولة

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى وليد طوغان رئيس تحرير مجلة صباح الخير، إن التعديل الوزارى جاء فى وقته، حيث 13 وزيراً فى ملفات مهمة، ومزيد من تطبيق سياسات الدولة والأفكار الجديدة تشمل السياسات المختلفة.

وأوضح الكاتب الصحفى وليد طوغان خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أننا فى فترة تحتاج تناغم بين كافة مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هناك ملفات مهمة على موائد هؤلاء الوزراء، ومزيدا من دعم الملفات الاستراتيجية.

وأشار رئيس تحرير مجلة صباح الخير، إلى أن ملف سد النهضة على رأس ملفات وزير الرى، موضحا أن التعديل الوزارى تكملة لمشاريع قومية كبيرة بدأتها دولة 30 يونيو منذ 2014.