شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي تفعله النيابة الإدارية مع الموظف المتهم خلال التحقيق معه؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - النيابة الإدارية هى جهة التحقيق والهيئة القضائية المختصة بالتحقيق في جميع المخالفات التأديبية، ويكشف ”الخليج 365” في النقاط التالية سلطة النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المتهم.
-للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق.
-للنيابة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
-للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.
-للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
-للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.