شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي تفعله النيابة الإدارية مع الموظف المتهم خلال التحقيق معه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النيابة الإدارية هى جهة التحقيق والهيئة القضائية المختصة بالتحقيق في جميع المخالفات التأديبية، ويكشف ”الخليج 365” في النقاط التالية سلطة النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المتهم. -للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق. -للنيابة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق. -للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية. -للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها. -للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.