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ما الذي تفعله النيابة الإدارية مع الموظف المتهم خلال التحقيق معه؟

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القاهرة - سامية سيد - النيابة الإدارية هى جهة التحقيق والهيئة القضائية المختصة بالتحقيق في جميع المخالفات التأديبية، ويكشف ”الخليج 365” في النقاط التالية سلطة النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المتهم.

 

-للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق.

 

-للنيابة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

 

-للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.

 

-للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

 

-للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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