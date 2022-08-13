الكهرباء: تشغيل خط الربط مع السودان بكامل قدرته ديسمبر المقبل

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة المصرية تولى مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار أهمية كبيرة، مؤكدا أن مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 300 ميجا وات يعتبر مرحلة أولى ونقطة انطلاق للربط بين مصر وأفريقيا بشبكة كهربائية واحدة وبمواصفات وجودة عالمية.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بأن تكون الطاقة التى سيتم نقلها إلى السودان عن طريق خطوط نقل الكهرباء باعلى جودة وفقا للمعاير العالمية، موضحا ان المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائى مع السودان تبلغ قدرته 300 ميجا وات، وسيتم التوسع فى هذا المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع.

وأشار المصدر إلى أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 80 ميجا وات، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من تركيب أجهزة المعوضات فى ديسمبر المقبل ليتم تشغيل الخط بكامل قدرته 300 ميجا وات.