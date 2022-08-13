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"متعاطي هيروين".. الداخلية تنفي وفاة شخص داخل قسم الساحل بعد تعذيبه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بوفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة الساحل بالقاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم استيقاف الشخص المشار إليه بأحد الأكمنة الأمنية بنطاق دائرة قسم شرطة الساحل لعدم إتزانه وشعوره بحالة إعياء وتبين أن بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر.

وذكر المصدر الأمني أنه تم نقل المضبوط من الكمين لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وورد تقرير المستشفى يفيد وفاته متأثراً بإصابته بهبوط بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

وبسؤال شقيقه أقر بأن المتوفى يتعاطى المواد المخدرة ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن يأتي فى إطار محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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