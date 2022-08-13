"ماعرفهاش وضربتها.. كنت مقريف".. كواليس تعدي شخص على طالبة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، عقب تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفلة بالضرب بالبحيرة، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو بين أوساط الأهالى بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة عبر تطبيق "واتس آب" يظهر خلاله قيام طفلة بالعدو بأحد الشوارع خوفاً من كلب ضال وأثناء ذلك قام أحد الأشخاص بالتقدم نحوها والتعدى عليها بالضرب.

بالفحص أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله قرر بتحصله على المقطع من كاميرات المراقبة المثبتة بمنزله الكائن بمحل الواقعة بمنطقة منشية النصر، وأضاف بقيامه بنشر المقطع المشار إليه بين الأهالى للمساعدة فـى تحديد مرتكب الواقعة.

كما أمكن تحديد الطفلة التى تظهر بمقطع الفيديو، طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبسؤالها ووالدتها، قررتا بمضمون ما جاء بمقطع الفيديو، وأضافت الطفلة أنها لا تعرف الشخص المشار إليه وأنها فوجئت بتعديه عليها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

وبمواجهته أيد ما سبق وعلل ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة "كنت مقريق" لظروف عائلية وانفصال والده عن والدته وأضاف أنه لا توجد أى صلة تربطه بالفتاة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.