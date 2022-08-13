عذبوه ورموا جثته في مصرف.. إحالة 3 متهمين بقتل شخص بالمنيا للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحالت محكمة النقض ثلاثة متهمين بينهم شقيقين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لإدانتهم بجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد في مغاغة بالمنيا وحددت جلسة 12 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية وورود تقرير فضيلة المفتي.

والمتهمون فى القضية هم كل من " رجب .ر" وشقيقه "مراد " عاملان والمتهم الثالث "محمد.ج" فلاح.

تفاصيل القضية كشفتها تحقيقات النيابة العامة عندما أسندت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واقترنت تلك الجريمة بجرائم أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان حازوا أسلحة دون ترخيص وخطف المتهمين المجنى عليه "ج.ا" وتعدوا عليه ضربا باستخدام الأسلحة بعد ان قاموا بتوثيق المجنى عليه بهدف شل حركته وشل مقاومته محدثين إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه وإلقائه بمجرى مائي بمركز مغاغة.

وتلقت مديرية أمن المنيا بلاغا مفاده العثور على جثمان المجنى عليه بمجرى مائى وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة الى مكان الجريمة وتشكيل فريق بحث جنائى للوقوف على أسباب ارتكابها وإخطار النيابة العامة والتى أمرت بإعداد التحريات وضبط وإحضار الجناة بالجريمة ، فتمكنت مباحث شرطة مغاغة بعد إعداد التحريات السرية والتى أكدت أن وراء ارتكاب الجريمة المتهمين وضبطهم أقرا المتهمين ارتكابهم الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة وإجراء المتهمين محاكاة تصويرية للجريمة.

و بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات المنيا محبوسين ومداولة القضية على عدة جلسات استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين جزاء وفاقا لاذهاقهم روح المجنى عليه ، وفض الأحراز بالقضية والاستماع إلى دفاع المتهمين وشهود الإثبات و الضابط مجرى التحريات بالقضية قررت المحكمة احالة المتهمين في عام 2018 إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم من عدمه وفي الجلسة التالية قضت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا ليسدل الفصل الأول بالقضية .

وبعد صدور ذلك الحكم تقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض تطالب فيه بإقرار الحكم الصادر على المتهمين، كما تقدم دفاع المتهمين بطعن أمام محكمة النقض كمرحلة أخيرة ونهائية أملا في تخفيف الحكم الصادر، وبعد تحديد محكمة النقض جلسة لنظر الطعون بتلك القضية قبلت طعون المتهمين والغت جميع الأحكام ، وباشرت محكمة النقض سلطاتها بالتصدى لموضوع القضية لتحقيق العدالة الناجزة وفق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وبعد مداولة القضية مرة أخرى كمحكمة موضوع قررت إحالة أوراق المتهمين الى فضيلة المفتى لينتظر ثلاثة متهمين مصيرهم سبتمبر القادم ويغلق الستار بالقضية بأحكام نهائية وباتة.