متحدث الوفد: التعديل الوزاري هدفه ضخ دماء جديدة في شرايين الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن التعديل الوزارى الواسع الذي أجراه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء في توقيت دقيق للغاية حيث تحتاج الدولة إلى ضخ دماء جديدة، تتناسب مع دقة المرحلة التى تمر بها مصر والعالم، مؤكدًا أن مصر في حاجة إلى "حكومة حرب" قادرة على التعامل مع التحديات والأزمات التى يمر بها الوطن.

وقال الهضيبي، في بيان اليوم، إن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية كان ضروة ملحة، حيث يمر العالم بأزمة اقتصادية لها تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب فكر جديد يناسب المرحلة، لافتا إلي حاجة الأداء الحكومي إلي التطوير في الملفات الداخلية والخارجية علي حد سواء لحماية مصالح الدولة ومقدراتها، خاصة تلك التي تمس الخدمات المقدمة للمواطنين.