سد النهضة والتعديات على النيل.. 4 ملفات عاجلة على طاولة وزير الري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وافق مجلس النواب، على تعديل وزاري شمل تعيين الدكتور هاني عاطف سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية، خلفًا الدكتور محمد عبدالعاطي.

ويعد ملف سد النهضة أحد أبرز التحديات التي تنتظر سويلم، حيث يعد التحدي الأول حاليًا وأحد أكثر الملفات حساسية، في ظل استمرار أديس أبابا في بناء السد وتخزين المياه بشكل آحادي، بجانب أن الملف يحتاج لتنسيق كبير مع باقي مؤسسات الدولة، لاسيما وزارة الخارجية.

من ناحية أخرى، ينتظر الوزير الجديد، وبعد أقل من 100 يوم قمة المناخ cop 27 في مدينة شرم الشيخ، حيث يعدُ ملف المياه والتنمية المستدامة أحد أبرز التحديات التي يستعرضها المؤتمر في ظل تراجع حصة الفرد من المياه، بسب الجفاف والممارسات الخاطئة.

كما يعد ملف التعديات على نهر النيل، أحد أبرز التحديات التي تواجهها الدولة المصرية منذ عام 2015، حيث لم تصل المعدلات بعد إلى صفر تعديات؛ رغم كل الجهود التي تبذلها الوزارة وكانت آخرها إزالة العوامات إمبابة والكيت كات.

وأخيرًا يظل ملف تلوث المياه والمشروعات العملاقة اللازمة لتحديث منظومة الري، أحد أهم التحديات التي تواجه وزير الري الجديد.