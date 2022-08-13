أحد أبرز القيادات العمالية.. "العمل العربية" تهنئ وزير القوى العاملة الجديدة​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تقدم المهندس ناصر المير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بالتهنئة إلى حسن شحاتة لتوليه حقيبة وزارة القوى العاملة خلفا لمحمد سعفان.

ووصف المير في بيان اليوم، "شحاتة" بأحد أبرز القيادات العمالية ويتمتع بشعبية عمالية كبيرة وحقق نجاحاً كبيراً في أروقة الحياة العمالية في مصر مما جذب إليه القيادة الرشيدة المصرية ليتولى هذا المنصب الوزاري الحيوي.

وتوقع المير أن يحقق شحاتة، نجاحاً كبيراً في التنسيق والتعاون بين منظمات العمل عربياً ودولياً.

يذكر أن حسن شحاتة شغل منصب الأمين منصب رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، ثم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال للدورة النقابية 2022/2026.