إمام "فاطمة الزهراء": أئمة الأوقاف يعمّرون الدنيا بالدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ محمود الأبيدي، إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر، إن وزارة الأوقاف انتقلت من العمل على الاستنارة الفردية إلى الاستنارة العامة، لافتا إلى أن أئمة الوزارة دائما في قلب الحدث ينصهرون مع المجتمع ومشاكله ويعملون على إعمار الدنيا بالدين لمواجهة الفكر المتطرف.

وأضاف الأبيدي، خلال الأسبوع الثقافي المنعقد بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر، السبت، بحضور الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، والدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ عبد الباسط عمارة، مدير إدارة شرق مدينة نصر، أنه سعيد بالحضور المشرف بأهل العلم كلا في مجاله، مؤكدا أن العلم لا ينفصل من الدين.

وأشار إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء، إلى أن مساجد وزارة الأوقاف عامرة بالعلم والعبادة، وتشهد حضور المئات بل الآلاف في كل مسجد وتحظى بمشاركات هائلة في كافة البرامج.

واستشهد الأبيدي بقوله تعالى:"الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"، مؤكدا أن الذكر عبادة مليئة بالأنوار والإنسان يستطيع أن يصل إلى الله بالذكر والقرآن والحوقلة وهذا لا يعني ترك العلم بل نتحصن بالاثنين معا.

وشدد على ضرورة إعمار الدنيا والأرض التي تكون بالعقل الفارق الذي يستنج أموره من الدين، فنحن في مساجدنا نبني العقول ونخرجها من الضيق إلى السعة ونتحصن بالعلم، لافتًا إلى أن مواجهة الحروب تحتاج إلى بناء عقول.

واستشهد بقوله تعالى:"إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ"، مؤكدا أن القرآن والعلم لا ينفصلان أبدا في أي حال من الأحوال ولا يجوز فصل الدين عن العلم.