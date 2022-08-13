مصدر بالكهرباء: إعداد تقرير مفصل بالاستهلاك قبل وبعد تنفيذ خطة الترشيد يوميًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك تنسيقًا تامًّا بين شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وجميع الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات التي أعلنتها رئاسة مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والإنارة العامة.

وأشار المصدر إلى أنه سيقوم كل رئيس شركة بإعداد تقرير مفصل يوضح استهلاك كل مركز قبل وبعد تنفيذ إجراءات ترشيد الاستهلاك يوميًّا.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، بضرورة تكاتف جميع المؤسسات للوفاء بخطة الحكومة نحو ترشيد الاستهلاك من خلال فتح قنوات اتصال مختلفة مع جموع المواطنين بمختلف المناطق على مستوى المحافظة، مؤكدًا إصدار توجيهات لجميع رؤساء الشركات بمختلف المحافظات للعمل على توعية المواطنين وتعريفهم بأهمية وأسباب ترشيد استهلاك الكهرباء وكيفية المضي قدمًا في تنفيذ ذلك من خلال اتباع الإجراءات السليمة.

وأكد المصدر أنه يتم حاليًّا العمل على تقليل وترشيد استهلاك الكهرباء داخل كل المقرات والمباني المختلفة التابعة للقطاع مع وجود متابعة وفرق تفتيش لمتابعة تنفيذ ذلك على أرض الواقع، موضحًا أن قطاع الكهرباء ممثلًا في شركات التوزيع يقوم حاليًّا بتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد من خلال إحلال وتجديد وتطوير مهمات الشبكة المختلفة من مغذيات ولوحات جهد منخفض وأعمدة إنارة وتركيب الأسلاك المغطاة بدلًا من العارية؛ لتأمين حياة المواطنين.

وأوضح المصدر أن هناك إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف المصالح الحكومية والشوارع والميادين العامة والطرق، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى توفير وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي بمحطات التوليد مع استغلال الكميات المتوفرة في التصدير الخارجي، تماشيًا مع ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية صعبة تحتم اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية.

ونفى المصدر اللجوء إلى تخفيف الأحمال كما كان الوضع قبل 2015، مشددًا على أن الأمر غير وارد على الإطلاق في مصر، خصوصًا أن هناك احتياطيًّا يوميًّا يصل إلى 17 ألف ميجا وات، وهو ما يمثل نصف احتياجات المواطنين تقريباً، لافتًا إلى أن شبكات إنتاج ونقل الكهرباء أصبحت بجودة عالية بنسبة 100% بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن التطوير الذي حدث بشبكات الإنتاج والنقل يعادل ضعف الشبكات التي كانت موجودة خلال الـ60 عامًا الماضية.