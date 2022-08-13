رئيس جامعة سيناء: منح دراسية كاملة للطلاب العشرة الأوائل في الثانوية العامة

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء، أنه سيتم تخصيص منح دراسية كاملة للطلاب العشرة الأوائل من كل شعبة في الثانوية العامة، علمي علوم وعلمي رياضة، والشعبة الأدبية، مشيرًا إلى تقديم خفض بنسبة 25% من الرسوم الدراسية للطلاب من ذوي الهمم.

وقدم البلك -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت- الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة والشرطة على الجهود المبذولة في تعزيز الاستقرار بسيناء، مشيدًا بالدور الكبير لأهالي سيناء في حفظ الاستقرار في أراضي سيناء الغالية.

وقال الدكتور حاتم البلك إن جامعة سيناء لها فرعان بمدينتى العريش والقنطرة، وهى أول جامعة خاصة يتم تأسيسها في شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى أن الجامعة قدمت ١٠٦٤٢ من الخريجين منذ بدء الدراسة في عام ٢٠٠٦ بفرع العريش، و٢١٧٨ طالبا وطالبة من فرع الجامعة بالقنطرة منذ بدء الدراسة في ٢٠١٥.

وأضاف أن الجامعة تضم ١٣ كلية و١٢٨ قاعة دراسية و١٤٧ معملا متخصصا، لافتا إلى وجود تعاون كبير مع جامعة العريش الحكومية وأن هناك تكاملا بين الجامعتين.

وأشار إلى أن جامعة سيناء تعمل بنظام الساعات المعتمدة، وأن الطالب يتم اعتماد نجاحه بنسبة 60% وليس 50%، وأن اختبارات نهاية العام تعد جزءا من التقييم الشامل المستمر طوال العام، موضحًا أن الجامعة تقدم نوعين من المنح هى، منح كاملة ومنح جزئية.

وذكر الدكتور حاتم البلك، أن هناك 1700 طالب استفادوا من المنح الكاملة قدمتها جامعة سيناء منذ عام 2006 وحتى الآن، موضحًا أن المدن الجامعية تعمل بنظام فندقي بفرعى الجامعة في القنطرة والعريش، فضلا عن رقمنة كافة الخدمات بالجامعة من خلال نظام دفع الكتروني، وموقع التعلم وكذلك موقع التسجيل، وأن هناك بفرع القنطرة بنية تحتية إلكترونية عالية المستوى.

وتابع قائلا، إن الجامعة تقدم العديد من الخدمات لأهالي مدينتى العريش والقنطرة من خلال 11 عيادة للعلاج الطبيعي و12 عيادة تضم التخصصات المختلفة في طب الفم والأسنان، وأنه يتم توفير سيارات خاصة لنقلهم من القرى والنجوع لتقديم الخدمات الصحية لهم، مشيرا إلى أن كلية طب الأسنان بالعريش والعلاج الطبيعى بالقنطرة تقدمتا للحصول على الاعتماد.

وأشار البلك إلى أن أكثر من 80% من العاملين بالكادر الإداري والخدمي في الجامعة بفرعيها هم من أبناء المنطقة وهو أمر يعزز من الاستقرار ويوفر فرص العمل لأهالى سيناء.

وتابع قائلا، إن هناك برنامجين للدراسات العليا بكلية الصيدلة وهى برنامج ماجيستير الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية بفرع القنطرة، وبرنامج ماجيستير العقاقير بفرع العريش، موضحا أن هناك كليات تحت التشغيل، وهى العلاج الطبيعي بالعريش والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والإدارة الفندقية، والطب البشري والتكنولوجيا والطاقة والتعدين والزراعة الحديثة، وأن الطلاب الملتحقين حديثا سيكون متاح لهم دراسة برنامج علوم الحاسب الآلي في العام الجامعي القادم 2022 - 2023 .

وأوضح أن الجامعة تستكمل اعتماد كليات الجامعة بفرعيها من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد تباعا، وأن الجامعة لديها رؤية للتوسع في المنشآت وإقامة نادي صحي، وصالة رياضية ومبنى المطاعم ، إلى جانب تخصيص 1000 متر مربع لتأسيس المستشفى التعليمي، و600 متر للعيادات الخارجية.