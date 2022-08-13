شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة مهنئا الوزيرات الجديدات: خطوة تؤكد جدارة النساء المصريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني للسيدات الوزيرات، اللاتي تضمنهن التشكيل الوزاري الجديد، والذي تم الإعلان عنه صباح اليوم.

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي بتهنئة خاصة، إلى كل من السفيرة سها سمير وزيرة الهجرة وشؤون المصرين بالخارج، والدكتورة نيفين يوسف الكيلاني وزيرة الثقافة، اللتين تم تعيينهما من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد، معربة عن بالغ أمنياتها لهما بالتوفيق والنجاح في مهام عملهما في هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن.

كما هنأت الدكتورة مايا مرسي، كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتجديد الثقة والاستمرار في اداء مهام عملهن ضمن التشكيل الوزارى الجديد .

كما أعربت الدكتورة مايا مرسي عن خالص الشكر والتقدير الي القيادة السياسية علي الثقة التي توليها للمرأة المصرية ، وتوليها العديد من الحقائب الوزارية تأكيدًا علي جدارتها وكفاءتها في اداء مهام عملها في كافة المجالات .

كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكل من السفيرة نبيلة مكرم والدكتورة ايناس عبد الدايم والدكتورة هالة زايد والسيدة نيفين جامع واللاتي انهين عملهن بعد اداء مشرف ومتميز في الحقائب الوزارية التى تولينها وفي خدمة الوطن .