شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى: نعمل جميعا من أجل خدمة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى: نعمل جميعا من أجل خدمة المواطن.. 55 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. 3 ملايين أسرة من المستفيدين من «تكافل وكرامة» استلموا بطاقة «ميزة»

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