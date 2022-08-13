القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس النواب في جلسته العاجلة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تجديد الثقة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والموافقة على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى، والتي شملت من بينها وزارة السياحة والآثار.

شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة مع الاقتصاد والإدارة.. أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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