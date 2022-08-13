تيسيرًا على المواطنين.. استمرار قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً في 8 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قرر قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، استمرار قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً، اعتباراً من اليوم السبت؛ لاستهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين بنطاق 8 محافظات.

وجاءت أماكن تواجد القوافل على النحو التالي: (القاهرة "أمام المركز النموذجي بكارفور المعادي" – الجيزة "أمام سجل الصف – أمام "كايرو مول" – القليوبية "أمام سجل شبرا الخيمة أول – أمام سجل شبرا الخمية ثاني – أمام سجل شبين القناطر – أمام سجل طوخ " – الإسكندرية "بجوار نقطة شرطة محطة الرمل – بجوار مسجد سيدي بشر" – مطروح "أمام مول العلمين أسكوير" – دمياط "أمام سجل دمياط الجديدة" – الغربية "بجوار مركز المعلومات الفرعى بطنطا – أمام سجل كفرالزيات – أمام سجل زفتى" – المنوفية "أمام سجل مركز منوف – أمام منفذ إصدار الوثائق بأشمون – أمام سجل مدني أشمون" – كفرالشيخ "أمام مقر إدارة الأحوال المدنية بكفرالشيخ" – المنيا بمراكز "مغاغة – بني مزار – سمالوط" – سوهاج "أمام سجل مدني مركز البلينا" – قنا "أمام نقطة شرطة الكنوز" – الأقصر "أمام سجل القرنة").

ولاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي عليهم من خلال استخراج أوراقهم الثبوتية في سهولة ويسر وبصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم كافة الخدمات الشرطية الجماهيرية.