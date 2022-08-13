الجيزة: ضبط 35 ألف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار الدور الرقابي الذي تؤديه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية ومباحث التموين من تمشيط للأسواق والمحال العامة والمخازن وضبط المنشآت المخالفة والمتلاعبين بالسلع التموينية وكافة أشكال الغش والاحتكار لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.

وأوضح المحافظ، أنه يتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع مديرية التموين ومباحث التموين وإدارات الصحة والطب البيطري والبيئة، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتلاعب بأقوات المواطنين أو الفساد وتحقيق الدور الرقابي بمنتهى الحزم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات التي تم شنها على مدار يومين أسفرت عن ضبط حوالي 50 طن سلع ومواد غذائية وتموينية متنوعة الضبطيات ما بين احتكار لسلع من قبل مخالفين أو منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي بعد فحصها من قبل المختصين.

كما أشار تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول مدير مباحث التموين عن جهود الحملات التي أسفرت عن ضبط 35 ألف لتر سولار بمنطقة العياط قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط سلع غذائية بمنطقة الوراق تصل إلى 35 طن سكر، زيت، أرز، زيتون أسود بغرض الاحتكار وبعضها تمويني.

وشملت الجهود، ضبط كمية من اللانشون والبسطرمة بمخزن بالوراق بكمية قدرها 13.40 طن مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط كمية من الخمور المستوردة والمحلية قدرها 2854 زجاجة بأنواع مختلفة بنشاط يدار بدون ترخيص بمنطقة المنيرة.

وثمنت محافظة الجيزة، الدور المهم للجهات الأمنية ومديرية التموين ومباحث التموين وأجهزة محافظة الجيزة في مكافحة كافة أوجه الاستغلال أو التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية التي تمس حياة المواطنين.