تصل لـ15 محافظا.. مصدر يكشف تفاصيل حركة المحافظين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية إجراء حركة محافظين جديدة قد تعلن خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

وقال المصدر المطلع، لمصراوي، اليوم السبت، إن حركة المحافظين الجديدة تشمل ما بين 13 إلى 15 محافظا.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاستقرار بشكل شبه نهائي على حركة المحافظين الجديدة قبل إعلان التعديلات الوزارية اليوم السبت وموافقة مجلس النواب عليها.

التعديل الوزاري الجديد:

1- رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني.

2- عاطف سويلم وزيرا للري.

3- خالد عبدالغفار وزيرا للصحة.

4- أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي.

5- سهى سمير ناشد ويرا للهجرة.

6- أحمد عيسى أبوحسين وزيرا للسياحة والآثار.

7- أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة.

8- الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني.

9- حسن شحاته وزيرا للقوى العامة.

10- نيفين الكيلاني وزيرا للثقافة.

11- اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية.

12- محمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام.

13- اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.