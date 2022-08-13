وزير الخارجية ورئيس "الأعلى للإعلام" يشهدان إطلاق برنامج لتدريب الإعلاميين الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

يشهد وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المجلس الأعلى كرم جبر، غدًا الأحد إطلاق أكبر برنامج لتدريب الصحفيين الأفارقة بمقر المجلس بماسبيرو، وتبدأ الدورة الأولى بتدريب 20 إعلامياً سودانياً من مختلف وسائل الإعلام وتستمر 4 أسابيع.

ويتم خلال الدورة عقد ورش عمل لمناقشة أهم الموضوعات الإعلامية والسياسية المطروحة على الساحة ومنها: السوشيال ميديا وتأثيرها على الإعلام، والإعلام الجديد ما له وما عليه وكيفية مكافحة الأخبار المغلوطة في الميديا، صياغة رؤية صحفية وإعلامية مشتركة بين القاهرة والخرطوم، السياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل، أثر الثورات والحروب على حياة الشعوب، جلسة حوارية حول مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن، الأطر الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الموارد المائية والفيضانات في إفريقيا، دور القوى الذكية في العلاقات الدولية ودورها في تحقيق الأمن القومي، الثقافة الإعلامية والرقمية وسد الفجوة الرقمية بين الأجيال.

يلتقي المتدربون خلال تلك الدورة مع عدد من الخبراء والأكاديميين والقيادات الإعلامية المصرية، ويشمل برنامج الدورة على عدد من المحاضرات والزيارات التثقيفية والترفيهية لمعالم مصر القديمة والحديثة، وتجدر الإشارة إلى أن مركز التدريب والدراسات الإعلامية انتقلت تبعيته إلى المجلس الأعلى بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16/2 لسنة 2022.

ويشمل برنامج تدريب الإعلاميين الأفارقة (10) دورات تدريبية تبدأ بدورة خاصة بإعلامي دولة السودان في الفترة من 14/8/2022 حتى 8/9/2022 وستستمر لمدة 4أسابيع، يليها دورة الصحفيين الشبان الأفارقة ولمدة (3أسابيع ) فى الفترة من 10/9 – 29/9/2022 يليها دورة الإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة الإنجليزية الدورة الأساسية وتستمر لمدة 4أسابيع، يليها الدورة الإنجليزية المتخصصة فى إحدى مجالات تكنولوجيا الإعلام وعلوم الاتصال في الفترة من 6/11 حتى 17/11/2022، يليها الدورة التدريبية الخاصة لإعلامي جنوب السودان وتستمر لمدة 4 أسابيع في الفترة من 20/11 حتى 15/12/2022 .

ثم تنطلق فعاليات الدورة التدريبية الأساسية للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالفرنسية وتستمر لمدة شهر في الفترة من 25/12 حتى 19/1/2023 يليها الدورة المتخصصة فى إحدى مجالات تكنولوجيا الإعلام والاتصال ومدتها أسبوعين في الفترة من 22/1 حتى 2/2/2023.

يلي ذلك انعقاد الدورة التدريبية للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالعربية فى الفترة من 5/2/2023 حتى 2/3/2023 لمدة شهر، يليها الدورة العربية المتخصصة والتي تستمر لمدة أسبوعين في الفترة من 5/3 حتى 16/3/2023.

ومع انتهاء الموسم التدريبي لدورات الإعلاميين الأفارقة تنطلق فعاليات الدورة التدريبية للصحفيين الشبان الأفارقة وتستمر لمدة 3 أسابيع من 6/5 حتى 25/5/2023.